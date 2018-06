Ce vendredi 15 Juin, le maire de Saint-Leu, Bruno Domen, le directeur général de la SHLMR, Gilles Tardy et le député Thierry Robert ont posé la première bordure de l'opération de résorption de l'habitat Insalubre du Plate. Cette pose symbolique en présence des habitants du Plate, lance officiellement les travaux d'aménagement qui permettront au site d'accueillir des logements neufs pour de nombreuses familles en attente d'une habitation décente.

Depuis 2008, la Ville de Saint-Leu s’est engagée dans un vaste rattrapage du retard accumulé en matière de logements aidés et de résorption de l’habitat insalubre. Depuis plus d’une vingtaine d’années, le quartier du Plate était dépourvu de logements aidés. Sous l’impulsion de la municipalité, une première opération de logements aidés a été livrée en août 2017, avec plus de 25 logements.



La RHI du Plate va poursuivre le développement de ce village des hauts de Saint-Leu en plein essor. L’opération permet certes le relogement de familles mais elle participe également à la structuration du quartier par la création de liaisons routières ou piétonnes et par le renforcement des réseaux.

Les premiers logements livrés dans deux ans



Le marché des travaux attribué, les travaux de viabilisation permettant la réalisation des 48 premiers logements sur le site 1 ont pu démarrer en février 2018. Les premiers logements pourraient être livrés dans deux ans.

Cette opération dont le coût s’élève à 5 millions d’euros est co-financée par l’Etat. Son périmètre, son contenu et ses procédures sont suivis, validés par l’Etat et encadrés par la loi. La SHLMR en charge de piloter l’opération, s’attache au strict respect de la réglementation. En complément des logements, le projet prévoit la création d’une voie structurante de direction Est-Ouest permettant de desservir l’ensemble des logements projetés via 4 autres voies de desserte.

"Prêts à poser la première bordure"

Dans son discours, le maire Bruno Domen a tenu à remercier chaleureusement les familles propriétaires avec qui les négociations ont pu aboutir pour la maîtrise du foncier : " c’est grâce à ces négociations à l’amiable que nous avons pu maîtriser les terrains et que nous sommes là aujourd’hui, prêts à poser la première bordure de cette opération attendue par les habitants du Plate ".



Le député Thierry Robert, accompagné pour l’occasion du député de la Guadeloupe, et Président de la Délégation aux Outre-mer à l’Assemblée Nationale, Olivier Serva, a rappelé à quel point le quartier du Plate s’était développé ces dernières années : " La livraison de la station de potabilisation, la restructuration du centre du village, l’agrandissement de la maison de quartier ou encore les travaux de réhabilitation en cours à l’école ont considérablement amélioré le cadre de vie des habitants du Plate. Aujourd’hui, c’est la concrétisation d’un projet qui nous tient tous à cœur pour la population, pour l’intérêt général ! "