Le Maire de Saint-Leu attribue une prime d'excellence aux bacheliers Saint-Leusiens ayant obtenu la mention Très Bien. Les bacheliers résidant à Saint-Leu et ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat sont donc invités à se faire connaître auprès du service vie éducative avant ce vendredi 13 juillet (12h). Les bacheliers seront reçus ce lundi 16 juillet à 16h00 dans la salle du Conseil municipal en présence de leurs parents.

Comme annoncé lors de son investiture le 3 septembre 2017, Bruno Domen, Maire de Saint-Leu, a instauré une prime pour récompenser les Saint-Leusiens ayant excellé au baccalauréat en obtenant la mention Très Bien avec ou sans les félicitations du jury.

Le Conseil municipal a ainsi validé l’octroi d’une prime de :

- 500 euros pour tous les Saint-Leusiens obtenant le baccalauréat avec mention très bien.

- ou 1 000 euros pour tous les Saint-Leusiens obtenant le baccalauréat avec mention très bien et les Félicitations du jury.

Le Maire de Saint-Leu et son Conseil Municipal organisent donc en leur honneur une cérémonie officielle ce lundi 16 juillet à 16h00 dans la salle du Conseil municipal en présence de leurs parents.