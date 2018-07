Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

La municipalité organise une retransmission de la finale de la Coupe du monde de football sur le parvis de l'Hôtel de ville de Saint-Leu le dimanche 15 juillet.

Afin de sécuriser les abords de la mairie à l'occasion de cette retransmission, la circulation et le stationnement seront interdits de 17h jusqu'à la fin du match sur la rue Général Lambert, entre l'allée de la mairie et la rue de la marine. Une déviation sera mise en place par la rue Haute et la rue de la compagnie des Indes.

