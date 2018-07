Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Vous avez brillamment réussi vos examens 2018 ? Vous avez jusqu'au 20 juillet à 12h pour vous inscrire à la soirée festive organisée par le Maire de Saint-Leu et son Conseil Municipal le 9 août à la Villa Club à Saint Gilles. Les inscriptions sont reçues au service Vie Educative et validées par la présentation de tout document attestant de la réussite. Plus d'infos au 0262 54 98 02

