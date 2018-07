Publié il y a 13 minutes / Actualisé le Vendredi 13 Juillet à 12H30

Ce mercredi 11 juillet 2018 fut particulièrement animé à la Médiathèque Roger Poudroux de La Chaloupe Saint-Leu. En effet, c'est dans une ambiance festive et sur écran géant que s'est rejouée la coupe du monde de foot sur console de jeux vidéo. Divisés en deux catégories, " moins de 12 ans " et " adolescents et adultes ", ils étaient 32 à prétendre à la coupe.

