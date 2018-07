Le CCAS de Saint-Leu organise la journée du handicap le samedi 21 juillet de 8h00 à 17h00 dans le Parc du 20 décembre. Plus d'une centaine de personnes est attendue par l'équipe du Sappah tout au long de la journée intitulée " Bien-être Santé et Sport "

Elle débutera dès 8h00 avec une marche sur le front de mer avant le Risofé et l’ouverture des stands. Au programme de cette manifestation placée cette année sous el signe du sport : un tournoi de futsal, de l’initiation à la boxe, du basket en fauteuil … Des activités manuelles seront également proposées tels que des jeux lontan et d’éveil des sens, de tressage, henné et bien d’autres animations dans le Parc du 20 décembre. L’après midi, place à l’Ecole des Musiques Actuelles, au Kudurofit’ et aux prestations musicales de Kénaelle, Morgane, Aubin et Sista Flo.

La manifestation est gratuite et ouverte à tous ; valides et non valides de 8h00 à 17h00 dans le Parc du 20 Décembre.