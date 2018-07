Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Le CCAS de Saint-Leu et le SAPPAH, le service à la personne âgée et handicapée, ont organisé ce samedi 21 juillet une journée du handicap sportive et festive dans le Parc du 20 Décembre.

