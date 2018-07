Antoine Ludovic a fêté ce dimanche en famille et avec ses amis ses 103 ans. Sa nièce, lors de la célébration, a révélé ce qui pourrait être le secret de sa longévité : peu de sucre et beaucoup de légumes. Un exemple à suivre.

Né le 26 juillet 1915 à Grand-Fond, Antoine Justin Ludovic a travaillé comme ouvrier agricole. Célibataire, il a rejoint le domicile et la famille de l’une de ses sœurs en 1959 où il passe désormais des jours paisibles et heureux au côté de Joël et de Sully. Pour Sylvette, sa nièce, le secret de sa longévité reposerait dans son alimentation saine car Antoine Justin "ne mange pas trop sucré et a toujours privilégié les légumes".

Le centenaire de Piton Saint-Leu a été félicité comme il se doit par ses convives, proches dont ses sœurs, Arista et Mauricia, et ses amis parmi lesquels figurent des élus, et notamment Monsieur Futol, Premier adjoint au Maire et Madame Gisèle Belin.