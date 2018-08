Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 40 minutes

La municipalité de Saint-Leu organise pour la 22ème année consécutive le concours maisons et jardins fleuris. Pour participer, inscrivez-vous auprès du service environnement et dans les mairies annexes du 6 au 24 août 2018. Les visites de présélection auront lieu le 6 septembre 2018. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 0262 34 38 23

