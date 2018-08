Le réseau de lecture publique de la Ville de Saint-Leu présente "L'Empreinte du Vivant par Aurellll". Le vernissage aura lieu le 17 août 2018 à 19h00. Aurellll, artiste plasticienne, s'interroge sur l'existence et l'évolution du vivant. L'exposition plongera le spectateur dans des mondes fantastiques.

Dans sa posture de chercheuse de nouvelles formes artistiques et dans sa pratique quotidienne, Aurellll expérimente la pluridisciplinarité, comme le dessin, la peinture, la gravure, la sérigraphie et la broderie munie d'une sensibilité de coloriste. Elle explore l'imagerie de l'anatomie humaine, des espèces végétales et animales et produit des séries en image imprimée. Elle s'inspire de son environnement, de la végétation qui l'entoure. Ses réalisations se situent entre la science, l'art et la nature avec une dimension poétique et esthétique. L'artiste invite le spectateur à découvrir, observer et contempler un ensemble d'êtres vivants de manière originale avec un nouveau regard.

A découvrir à l’Hôtel des postes de Saint-Leu.