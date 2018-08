Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Allon bat'karé dan l'Est ! Comme lors de chaque période de grandes vacances scolaires, les comités de quartiers organisent une sortie en bus afin de vous offrir un moment d'échange et de détente. Cette année, c'est vers l'Est, plus précisément à la Rivière des Roches que se dirigeront les bus prévus pour l'occasion.Inscriptions jusqu'au 7 août.

Allon bat'karé dan l'Est ! Comme lors de chaque période de grandes vacances scolaires, les comités de quartiers organisent une sortie en bus afin de vous offrir un moment d'échange et de détente. Cette année, c'est vers l'Est, plus précisément à la Rivière des Roches que se dirigeront les bus prévus pour l'occasion.Inscriptions jusqu'au 7 août.