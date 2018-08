Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 02 Août à 18H10

La Ville de Saint-Leu organise le mercredi 8 août 2018 la 16ème édition du Trophée Santé & Sport au gymnase de La Chaloupe. Cette journée alliera sport et prévention santé de 9h00 à 17h00. Un tournoi de foot en salle sera organisé par le service du contrat de ville et les partenaires institutionnels de la prévention. Il s'agit aussi de favoriser les échanges et de développer les attitudes positives autour des notions de respect, de fair-play et de dépassement de soi.

