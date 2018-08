Le club d'Athlétisme de Saint-Leu en partenariat avec la Ville de Saint-Leu organise la neuvième édition des " Foulées semi-nocturnes " le jeudi 15 août 2018.

Le départ se fera à 17h devant l’Hôtel de Ville. La course est ouverte aux licenciés FFA et non licenciés, des catégories Cadets à Masters féminines et masculines. Les concurrents doivent s’inscrire au plus tard le lundi 13 août à 20h soit sur le site internet sportpro

La course est ouverte également aux personnes porteuses de handicap issues des ligues et comités Handisport et Sport Adapté.