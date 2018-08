Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Le club d'athlétisme de Saint-Leu et la Ville de Saint-Leu organise la neuvième édition des Foulées semi-nocturnes ce jeudi 15 août 2018. Le départ se fera à 17h devant l'Hôtel de Ville. La course est ouverte aux licenciés de la fédération française d'athlétisme (FFA) et non licenciés, des catégories cadets à masters féminines et masculines. La course est ouverte également aux personnes porteuses de handicap issues des ligues et comités handisport et sport adapté (Photo d'illustration)

