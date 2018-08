Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

Honorine Russel(79 ans) et Marie Renetta (81 ans) ont fêté ce samedi 18 août 2018 leurs 60 ans de mariage au domicile familial de La Fontaine Saint-Leu en présence du Maire Bruno Domen et des conseillers municipaux : Monsieur Félicité l'élu du quartier, Marie-claire Lacaille, adjointe au Maire déléguée à la troisième jeunesse, et Thierry Robert. Leurs deux fils et deux filles leurs ont donné onze petits enfants et onze arrières petits enfants.

