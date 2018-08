L'association " Le pied à l'étrier " et le CFPPA de Piton préparent la création d'une nouvelle formation qualifiante à destination des bénéficiaires Saint-Leusiens du RSA.

Le pôle Emploi et le pôle Insertion du Département s’apprête à sélectionner à partir d’octobre plus d’une douzaine de candidats désireux d’intégrer le chantier d’insertion " jardin le Kèr " en tant que salariés. Ils bénéficieront d’un CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) de 4 mois durant lequel ils auront chacun la responsabilité de la valorisation d’une parcelle de 50 m² située chemin Quatre sous à Piton Saint-Leu dans le cadre de leur formation qui les amènera à passer ensuite un CAP Agriculture des régions chaudes, production vivrière en agro-écologie. L’association et le centre de formation attendent la concrétisation financière du projet avec le soutien notamment du Conseil départemental.

Ce vendredi 17 août 2018, Arlette Bloch a invité les partenaires institutionnels publics et privés à une réunion d’information suivie d’une visite du site chemin Quatre sous. Jacqueline SILOTIA, Adjointe au Maire et Conseillère départementale a félicité l’équipe qui souhaite également renouveler aux Colimaçons la formation " Mise en selle ", débutée l’an dernier, débouchant vers un CAP spécialisé en agriculture biologique et aviculture sur deux ans, toujours en partenariat pédagogique avec le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Piton.