Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Cécile et Médar Hamilcaro se sont mariés le 21 août 1963 et c'est à leur domicile qu'ils ont célébré ce dimanche 26 août 2018 leurs 55 ans de mariage, soit leurs noces d'Orchidée en présence des élues Jacqueline Silotia et Gisèle Belin" indique la mairie de Saint-Leu.

Médar Hamilcaroa exercé différents métiers, dont celui d'agriculteur et d'employé d'usine sucrière. Ils ont 5 enfants, 9 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. "Parmi leurs enfants, on retrouve de nombreux musiciens et passionnés de sport. Ils coulent des jours paisibles dans leur charmant village du Plate Saint-Leu" dit encore la mairie

