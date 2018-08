Le Maire de Saint-Leu a ce matin lancé officiellement les travaux de modernisation des réseaux d'eaux usées et d'eau potable à Piton. Lors de la présentation de l'opération, Bruno Domen accompagné du premier Adjoint, du représentant de l'Office de l'eau et de l'entreprise " 13 Tn " a insisté sur l'importance de tels travaux qui dureront une année afin de répondre aux besoins de la population du quartier de Piton-Bois de nèfles en pleine croissance.

" C’est un investissement de 3 millions d’euros dont 540 880 euros de subventions de l’Office de l’eau. Ces travaux indispensables ayant pour vocation d’empêcher l’obsolescence et l’insuffisance des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif ". Les travaux ont donc débuté par la rue de l’église où symboliquement le Maire a pris les commandes d’un tractopelle pour donner le premier coup de godet. Ces travaux desserviront les rues Adrien Lagourgue,Tomy Dany, Raphael Apaya, Pierre Deguigné et les chemins Aniquillon, Bois de nèfles, Tamarin, Saint-Paul et à plus long terme 200 nouveaux logements sociaux dans le secteur de Piton Bois de nèfles.

Avec ces travaux, Saint-Leu continue son développement vers le Saint-Leu de demain, Saint-Leu 2030.