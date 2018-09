Comme chaque année, la ville de Saint-Leu célèbrera la fête de la Salette du vendredi 14 au mercredi 19 septembre 2018. Des messes seront dits dans l'église sur centre-ville Six jours d'animations et de concerts gratuits sont également prévus à la Ravine Saint-Leu. Une fête foraine aura lieu dans le Parc du 20 décembre.

Neuvaine à Notre Dame de la Salette à Saint-Leu

• Du lundi 10 au samedi 15, puis lundi 17 septembre :

6h et 9h : Messes à l’église, suivie du chemin de croix au sanctuaire

18h : Messe suivie du chapelet en procession aux flambeaux autour de l’Église

• Dimanche 16 septembre :

7h30 : Messe à l’église

10h00 : Messe à l’église

18h00 : Messe suivie du chapelet en procession aux flambeaux autour de l’église

Mardi 18 septembre :

6h00 et 9h00 : Messes à l’église, suivie du chemin de croix au sanctuaire

8h00 : Grande procession aux flambeaux de l’église au sanctuaire vers la place de la Salette. Messe de la veillée.

Le programme des festivités

• Vendredi 14 septembre :

Ouverture de la manifestation puis à17h15 : Parcours patrimonial de la Salette

Histoire et origines de la Salette à la Réunion. Le TCO et la Commune ont mis en place une exposition permanente, accessible à tous, pour partager avec vous cette tradition bien ancrée. Les fêtes de la Salette remontent à plus d’un siècle et demi. Ce temps fort ponctue la vie de nombreux Réunionnais.

19h00 : Missty

20h30 : Racines des îles

22h00 : PLL

• Samedi 15 septembre

19h00 : Sophie Ligdamis

20h00 : Ti manyel Choka Bleu

21h00 : T Matt / Black T / Ti Pay / VJ Awax / DJ Yaya

• Dimanche 16 septembre

16h00 : Radio crochet (L’inscription se fera sur place le jour même à partir de 15h)

19h00 : Bol D’air

20h00 : Teat La Kour

• Lundi 17 septembre

18h45 : Vyn war a nou

19h45 : Babine

20h30 : Ras Natty Baby

• Mardi 18 Septembre

19h00 : Margot Banor

19h30 : Butterfly

20h15 : Morgan / Sista Flo / Mirage / Mr Love

• Samedi 22 septembre

13h30 Bal de la 3ème Jeunesse animé par l’orchestre Ambiance Rétro

Infos route