Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Le Maire de Saint Leu, Bruno Domen, a posé symboliquement jeudi 13 septembre la première pierre de la future résidence pour personnes âgées "Tabaillet" de Piton Saint-Leu aux côtés de la Marie-Paule Balaya, Vice-présidente du Conseil Départemental, de Jacqueline Silotia conseillère départementale et des élus du conseil municipal dont le 1er adjoint Yves Futol, Marie Claire Lacaille, adjointe déléguée à la troisième jeunesse mais aussi Sylvie Comorassamy, élue à la Culture et Philippe Lucas, conseiller municipal et Vice-président du TCO devant les habitants du quartier et l'équipe de la SHLMR en charge de l'opération.

