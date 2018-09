Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce samedi 22 septembre 2018, un sens de circulation sera mis en place par le front de mer et le centre-ville en raison de la journée de la 3ème jeunesse qui clôturera les festivités de La Salette. Le marché forain n'aura pas lieu et le parking de la Ravine et du boulodrome seront réservés exclusivement aux bus. Seuls les transports publics de voyageurs seront autorisés à effectuer des arrêts ou stationnements sur la rue Général Lambert pour la dépose de voyageurs.

