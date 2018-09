Fémy et Rénot ont fêté ce samedi à leur domicile de La Chaloupe leurs 50 ans de mariage avant de partager leur joie avec leurs proches et amis le lendemain à la maison de quartier de Cap Camélias. Nos amoureux se connaissent depuis l'école primaire, " ils étaient même ensemble au catéchisme " raconte Rénot.

Leurs familles respectives étaient également proches... A croire que Fémy et Rénot étaient prédestinés à s’unir. C’est pourtant à la trentaine (en 1968) qu’ils se sont mariés pour la vie. Ils profitent aujourd’hui d’une retraite bien méritée dans la fraîcheur des Hauts après avoir travaillé dans le Géranium et le bâtiment pour Rénot et aux côtés des sœurs pour Fémy. Aujourd'hui âgée respectivement de 81 et 84 ans, Fémy et Rénot comptent 9 enfants, 12 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, a tenu à les féliciter aux côtés de leur belle et grande famille réunie.