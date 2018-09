Le réseau de lecture publique de Saint-Leu vous propose du 5 octobre au 3 novembre 2018 à l'Hôtel des Postes une exposition en duo des artistes Chantale Gouvernel et Alain Baltz. Deux artistes locaux aux moyens d'expression complémentaires, les pigments végétaux et la flore pour Chantal Gouvernel, et l'aquarelle pour Alain Baltz. Leur inspiration commune que le public pourra admirer pendant tout le mois d'octobre est tirée du patrimoine réunionnais, architectural, environnemental, culturel, faunistique.

Chantale Gouvernel, artiste qui a choisi le végétal comme transfert d’émotions, réalise des œuvres originales et uniques qui relient le passé, le patrimoine architectural, l'histoire de La Réunion et le présent. Ses tableaux sont réalisés à partir de feuilles, de pailles et de fleurs. Cueillette, séchage, traitement, préparation des décors sont les prémices de ses créations. Sa main est le pinceau, les végétaux ses couleurs. Ce travail est précis et méticuleux; le résultat de 20 années de recherches et d'expériences.

Alain Baltz, artiste peintre en aquarelle, a toujours travaillé sur le patrimoine de La Réunion. Ses sujets de prédilection sont multiples : les cases créoles, les paysages, les scènes de la vie locale, les plantes et les oiseaux endémiques et même l'humour. Sa plus grande collection d'aquarelles a été réalisée sur Saint-Leu. En effet, il édite des cartes postales issues de ses tableaux et les distribue sur tous les musées et jardins de l’île. Vousles trouverez notamment sur les trois musées que compte la Commune de Saint-Leu, musées qui sont les plus fréquentés de l’île.

Le vernissage de l’exposition se déroulera le vendredi 5 octobre à 19h.

