Le Salon du Livre jeunesse de l'Océan Indien se tiendra du 4 au 7 octobre à Saint-Leu. La Réunion Des Livres, connue notamment pour son action Un livre, un transat, s'associe avec le stand des médiathèques de l'île pour accueillir le public, pour un moment de détente-lecture sur un transat. Trois auteurs sont invités à rencontrer le public : Carole Zalberg en qualité d'écrivaine et d'administratrice et secrétaire de la Société des gens de lettres, l'auteur mauricien William Rasoainavo, alias POV et l'auteur malgache Lovanirainy Njaranirina Ratianalison pour leurs albums BD publiés par Des bulles dans l'océan. Des ateliers et des conférences débat sont aussi au programme.

Pendant ces trois jours, de nombreuses animations sont prévues, tant pour les enfants et leurs familles, que pour le grand public et les auteurs. Voici quelques temps forts du programme.

Liv'la kaz, une opération solidaire

Le salon accueillera l'opération Liv’la kaz, qui s'adresse aux parents éloignés de la lecture. Liv'la kaz leur donne les moyens de transmettre le goût de la lecture aux enfants en créant chez eux leur propre bibliothèque à partager en famille. 80 familles viendront découvrir le monde du livre au Salon avec les associations porteuses du projet, l’AMAFAR-EPE de Saint-Denis, Ka’fet familial de Saint-André, Fée Mazine de Pierrefonds et la SPL Ti baba de Saint-Paul. Jeudi, vendredi et samedi matin, chaque groupe ira à la rencontre des auteurs, des éditeurs, guidé pour choisir et acheter des livres grâce aux chèques Lire offert par le ministère de la Culture dans le cadre du dispositif Des livres à soi.

Deux tables-rondes sur les contrats d'auteur

L'Association des Bibliothécaires de France Groupe La Réunion et l'association La Réunion Des Livres co-organisent les 4 et 5 octobre au salon deux tables-rondes sur la question de la rémunération des auteurs : aspects pratiques, techniques, comptables, fiscaux et juridiques, la modération étant assurée par Peggy Loup Garbal (auteure, journaliste et administratrice de La Réunion Des Livres).

Jeudi 4 octobre, 15H30 à 17h30 : focus sur les contrats d’édition, les droits et les devoirs d’un auteur et d’un éditeur avec Carole Zalberg (auteure, administratrice et secrétaire générale de la Société des gens de lettres), Alice Brière-Haquet (auteure et membre de la Maison des écrivains), Marie-Jo Lo-Thong (conseillère livre et lecture de la direction des affaires culturelles – Océan Indien – DAC de La Réunion), Fabrice Urbatro (illustrateur ), Isabelle Hoarau (auteure et vice-présidente de La Réunion des Livres), Jean-François Samlong (auteur et président de l’Union pour la défense de l’identité réunionnaise – UDIR) et Serge Leveneur (bibliothécaire, directeur de la médiathèque Baguei (Saint- Leu) et administrateur de l’Associa'on des Bibliothécaires de France – ABF Réunion).

Vendredi 5 octobre de 15h30 à 17h30 : focus sur les organismes collecteurs et les documents comptables avec Carole Zalberg, Alice Brière-Haquet, Marie-Jo Lo-Thong, Annabelle Oliveira (Centre national des arts plastiques), Joëlle Écormier (auteure et élue au Conseil de la culture, de l’éduca'on et de l’environnement), Éric Robin (éditeur et administrateur de La Réunion Des Livres), Simone Hillebrand (bibliothécaire, directrice de la bibliothèque de La Montagne et administratrice de l’Association des Bibliothécaires de France – ABF Réunion) et Marie-Christine d’Abbadie (chargée des schémas régionaux culturels de la Région Réunion).

Café littéraire avec Carole Zalberg

Auteur d'une quinzaine d'ouvrages, Carole Zalberg présentera son nouveau roman, en avant-première à La Réunion : Où vivre, à paraître aux éditions Grasset en octobre 2018. La rencontre se tiendra le jeudi 4 octobre à 19h à l'Hôtel Le Nautile, à La Saline les bains.