Vendredi 5 octobre, les élèves de la classe CE2 b de l'école élémentaire Piton St Leu Groupe A ont participé à un atelier pédagogique autour de la BD Péï "Le Monde de Tys", organisé dans le cadre du 8ème salon du livre de jeunesse de l'Océan Indien. L'occasion pour les enfants de rencontrer et d'échanger avec l'auteur et l'illustrateur de la BD, lancée il y a quelques jours à La Réunion et à Maurice, et très prochainement disponible en métropole. Pendant 1 heure, ils ont pu échanger sur la genèse de la BD, ses personnages et leurs illustrations, mais surtout sur le message fort que transmet l'ouvrage : celui de l'impact de l'Homme dans la dégradation des Océans et le rôle que chacun doit jouer pour leur protection.

Une rencontre entre des scolaires et des professionnels de la bande-dessinée Depuis 2011, le Salon du livre de jeunesse de l’Océan Indien, a pour vocation de favoriser l’accès à la littérature de jeunesse, stimuler l’imaginaire et la créativité des jeunes lecteurs, et accompagner de nombreux enfants vers la lecture, en leur permettant de découvrir des œuvres et des univers ouverts sur le monde. C’est dans cet optique qu’a été organisé, pour cette 8ème édition, un atelier pédagogique autour du " Monde de Tys ", une BD dédiée aux enfants de 7 à 12 ans qui aborde en profondeur le sujet de la dégradation des océans par l’Homme, tout en passant par une diversité d’autres sujets passionnants, comme la sédentarisation, la théorie de l’évolution, l’économie durable... C’est la classe CE2 b de l’école élémentaire Piton St Leu Groupe A qui a répondu présente pour cet événement. A l’initiative de leur institutrice, Magalie Jams, les élèves se sont préparés pendant plusieurs jours en amont de cette rencontre, afin d’être sensibilisés au sujet et de pouvoir poser toutes les questions le jour J aux intervenants, tant sur l’histoire que sur l’œuvre en elle-même et le métier d’illustrateur de bande-dessinée. Lecture de la BD, séance de découpage et de coloriage des personnages, observation des autres illustrations faites par Olivier Giraud... tout a été analysé par la classe pour comprendre le message véhiculé et le lexique de la BD.

Lionel Caro, le créateur et auteur de la BD, et Olivier Giraud, l’illustrateur, se sont prêtés avec plaisir au jeu des questions/réponses et ont pu parler de la genèse de l’ouvrage, présenter les esquisses préparatoires et l'évolution des dessins, et bien sûr échanger autour de la thématique développement durable de la BD. Un sujet sur lesquels les enfants sont particulièrement sensibilisés puisque leur institutrice a déjà organisé avec eux des actions autour du développement durable (mise en place de " Brigades vertes " pour la cour, création d’un composteur et d’un potager à l’école.. etc).

"Les élèves sont donc déjà sensibilisés sur le problème des déchets et leurs conséquences. Donc quand on m'a proposé cet atelier, j'ai été très intéressée d'aborder ce thème sensible par le biais d'une BD, qui est un support particulièrement apprécié par les élèves. Et encore plus car elle a été réalisée par un auteur et un illustrateur réunionnais", précise Magalie Jams, institutrice de la classe.

L’atelier s’est poursuivi avec une séance de créativité avec les enfants pour trouver leur propre message sur l’importance de protéger nos Océans, matérialisé dans une bulle de BD associée au personnage de Tys. Un dessin personnalisé de l’illustrateur est également venu accompagner ce tout nouveau texte et a été remis à la classe en souvenir. Pour clore la journée, les personnages de la BD ont fait la surprise aux enfants de venir à leur rencontre pour une séance photo exclusive qui a réjoui tous les marmailles.