Denise Lebourg a été élue Miss Mamie Saint-Leu 2018 au terme d'une matinée d'élection à la salle du Foirail ce mercredi 10 octobre 2018. Accompagnées des Mister Jeunesse Réunion, les 17 prétendantes au titre ont défilé en tenues de sport, folklorique et de soirée devant un public conquis et en présence des élues Marie-claire Lacaille et Sylvie Comorassamy.

L’Adjointe à la Troisième jeunesse a remis l’écharpe de Miss Mamie à Denise Lebourg âgée de 64 ans, Présidente du club " Les frangipaniers " à Piton Saint-Leu. Les membres du jury ont désigné Martha Indiana 1ère dauphine et Colette Carabin 2ème dauphine du concours. Deux autres distinctions ont été décernées à Solange Sorlier pour le prix du sourire et à Stéphanie Rougemont le prix du public. Les critères de notation était l’élégance, la démarche, le sourire et l’éloquence.

Il s’agissait de la première élection du genre à Saint-Leu. Une 1ère édition née à la demande des clubs Saint-leusiens. Marie Claire Lacaille a expliqué que " dans les grandes fêtes populaires, la troisième jeunesse a sa Miss aux côtés des autres représentantes de la Commune en termes de beauté et d’exemplarité. L’idée a donc germé tout naturellement et les clubs ont fait passer le message auprès de leurs adhérentes". La compétition avait été préparée depuis plusieurs semaines avec les agents du Sappaph en charge de l’organisation de l’événement. Un grand bravo à l’ensemble des candidates et aux agents du CCAS pour cette première élection de Miss mamie Saint-Leu.

Denise Lebourg était très émue et a déclaré avoir été motivée par les adhérents de son club. Et Miss Mamie Saint-Leu d’ajouter qu’elle aime particulièrement la danse et le sport. Félicitations à toutes les candidates.