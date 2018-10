Le vendredi 12 octobre, s'est déroulé une cérémonie de naturalisation dans les Salons de la préfecture. Une Saint-Leusienne, Rosière Lacaille - Rakotovao, habitante du centre-ville faisait partie des 80 étrangers ayant obtenus la Nationalité Française.

En présence du Préfet de la Réunion, la cérémonie a rassemblé les nouveaux citoyens, leurs proches et des officiels et représentants de l'Etat. Amaury de Saint-Quentin a rappelé la place de la France dans l'Europe en insistant sur le fait que chacun ce jour devient citoyen européen. Après un court film sur la citoyenneté, il insista sur les valeurs humanistes de la France : terre d'accueil depuis des siècles. Les nouveaux citoyens majeurs disposent également du droit de vote et pourront participer aux prochains scrutins sous réserve de s'inscrire en mairie.

La nouvelle citoyenne française et Saint-Leusienne, Rosière Lacaille - Rakatovao, s'est vue remettre un dossier des mains du représentant de l'Etat à la Réunion, le préfet et de Madame Lacaille adjointe à la mairie de Saint-Leu. Celle-ci a chaleureusement félicité la citoyenne.

