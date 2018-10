Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Cette première journée d'animations de la semaine bleue est marquée ce mardi 16 octobre par le renouvellement des voeux de deux mariages à l'Hôtel des postes des époux Carabin et Indiana. Madame Lacaille, Adjointe déléguée à la Troisième jeunesse, a procédé à la cérémonie officielle aux côtés de Denise Lebourg Miss Mamie Saint-Leu 2018 et de l'ensemble des familles et des clubs réunis pour l'occasion. AU terme de la cérémonie, Sappah avait organisé un magnifique pot d'honneur sur la place de la mairie avec anisette et pâté créole comme dans le temps Lontan. Un orchestre cuivre a fait danser les invités en les invitant au Parc du 20 décembre où se déroulent jusqu'au repas de midi les festivités de cette première journée d'animations de la semaine bleue aux allures de mariage Lontan.

