Denise Lebourg a été élue Miss Mamie Saint-Leu le 10 octobre dernier à la salle du Foirail. Cette saint-leusienne a de multiples talents à commencer par celui de fédérer les 110 adhérents de son club de 3ème jeunesse les Frangipaniers de Piton. Elle est également une artiste accomplie, voici le portrait de la Miss Mamie 2018.

Son parcours

Jeune, Denise avec un BEP carrière sanitaire et sociale en poche se voyait bien devenir puéricultrice ou infirmière mais c’était sans compter sa peur du sang. Hématophobe, " je ne pouvais faire carrière à l’hôpital. J’ai donc passé et réussi un concours de la Poste à l’âge de 22 ans qui m’a conduit à exercer dans les Yvelines en métropole ". Et c’est ainsi que notre saint-leusienne arrive à Mantes –La- Jolie pour exercer entant que factrice. " Dépaysement garantie et sous la neige " se souvient-elle. Denise a néanmoins la chance de travailler avec deux autres réunionnaises et de passer un concours de contrôleur qui l’a conduit à occuper des fonctions administratives au sein de la Poste.

Elle rencontre très vite son mari avec lequel elle fonde un foyer ; trois enfants dont deux qui les suivront à La Réunion après 21 ans passé en métropole. Denise a ainsi attendu patiemment sa mutation pour revenir exercer sur son île, à Sainte marie puis à La Chaloupe où elle a encadré une équipe de trois agents et de trois facteurs. Elle part à la retraite en 2008 pour respirer et prendre le temps de vivre et de s’adonner à ses passions chez elle à Piton Saint-Leu.

Son secret pour être en forme : faire du sport, de la marche.



" J’apprends aussi à mes amis du club à danser et à chanter. Je partage ma joie de vivre avec mes ami(e)s. Je voyage beaucoup depuis 10 ans : Maurice, Rodrigues, Afrique du Sud, Thaïlande et l’an dernier les Seychelles. Chaque année je voyage. Je prends la vie du bon côté ". C’est la " zénitude " qui se dégage du visage de Denise qui pense à elle après s’être occupée de toute sa famille durant des années dans les vicissitudes de la vie. " Restez Zen, c’est mon crédo " déclare t-elle. Voir la vie du bon côté pour préserver son capital santé. Elle profite aussi de ses 5 petits enfants et c’est d’ailleurs avec eux qu’elle a appris à nager durant sa retraite dans la petite piscine familiale. C’est aussi chez elle qu’elle s’adonne à sa passion artistique entourée de statuettes Zen ; la peinture !

Miss Mamie Saint-Leu 2018 est en effet une artiste peintre qui a déjà peint plusieurs tableaux de paysage et réalisé des mosaïques. Denise crée également des robes : " je fais un maximum de choses par moi-même en créant dès que j’en ai l’occasion. Et Denise d’affirmer qu’en termes artistiques " tout était enfoui en moi, j’extériorise aujourd’hui toute ma personnalité que je partage avec ma famille et mes amis du club Les Frangipaniers, c’est mon bonheur ! " Alors un seul conseil. Faîtes comme Miss Mamie Saint-Leu, prenez le temps de vous faire plaisir, tout simplement.

