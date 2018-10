Les participants Saint-Leusiens des 4 courses ont répondu présents pour le petit déjeuner organisée par la mairie. Il se sont retrouvés le matin du jeudi 18 octobre et ont été accueillis par le maire de la commune Bruno Domen.

" C’est la deuxième année que nous proposons ce rendez-vous afin de vous donner du courage, du baume au cœur et permettre à chacun d’entre vous de faire connaissance " explique l'élu. Les traileurs participent à la prestigieuse Diagonale des fous, également aux autres courses la Mascaraignes, le Trail de Bourbon et le Zembrocal Trail. C'est l'Acosl (Athlétisme Club Omnisports de Saint Leu) qui fournit le plus de raideurs de la ville de Saint-Leu. La présidente du club Marylou Robert participera à la Mascareignes comme sa compatriote Margrith Hartma qui vient récemment d'intégrer l'Acosl. Un coureur vise la performance, Pascal Abar, un habitué du Grand Raid. Cet habitant du quartier La Fontaine s'est bien préparé pour cette édition. Ce petit-déjeuner sportif a été l'occasion pour le maire et les élus de prendre une belle photo de famille avec tous les raideurs.

