Publié il y a 4 heures / Actualisé le Jeudi 18 Octobre à 12H26

La commune de Saint-Leu accueille et soutient deux compétitions de parapente du 20 au 28 octobre 2018. La PWC (Paragliding World Cup) aura lieu du 20 au 26 octobre et l'Acro Master les 25 et 26 octobre. Pour la première compétition la moitié des participants sont des locaux, il s'agit d'une pré-étape de la coupe du monde. Pour la seconde compétition, c'est la version très impressionnante "Freestyle" et extrême de la discipline, les acrobaties sont visibles depuis le front de mer (photo d'archive).

