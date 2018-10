Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

C'est un moment attendu par de nombreux saint-leusiens et par les amateurs de bonnes affaires ! Le dimanche 18 novembre de 7h à 15h30, aura lieu la brocante de la Ville de Saint-Leu, le rendez-vous des bonnes affaires où il est possible de chiner du récent, de l'ancien et du très ancien. C'est aussi l'occasion pour vous de vendre ce que vous n'utilisez plus chez vous et d'empocher quelques euros bienvenus pour mettre du beurre dans les épinards. La Brocante de Saint-Leu se déroule en lieu et place du marché forain sur le front de mer.

C'est un moment attendu par de nombreux saint-leusiens et par les amateurs de bonnes affaires ! Le dimanche 18 novembre de 7h à 15h30, aura lieu la brocante de la Ville de Saint-Leu, le rendez-vous des bonnes affaires où il est possible de chiner du récent, de l'ancien et du très ancien. C'est aussi l'occasion pour vous de vendre ce que vous n'utilisez plus chez vous et d'empocher quelques euros bienvenus pour mettre du beurre dans les épinards. La Brocante de Saint-Leu se déroule en lieu et place du marché forain sur le front de mer.