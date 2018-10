Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 8 heures

L'ASA Réunion organise ce week-end une épreuve de Rallye National dans les régions sud et ouest. Des épreuves auront lieu sur routes fermées, les secteurs concernés sont Trois Bassins, Vaudeville et Camélias. Cette avant-dernière épreuve, aura de quoi susciter l'intérêt des amateurs, car depuis le dernier rallye, face à l'abandon de Thierry Law-Long le leader actuel, le Championnat a été plus que relancé. Avis aux amateurs de sport automobile : ce rallye passera par Saint-Leu ce dimanche 28 Octobre ! Le Parc assistance sera transféré à la Ravine Saint-Leu pour la journée de dimanche (Photo illustration)

