Samedi 2è octobre dernier, Suzie et Edmond Lamoly ont célébrés leurs 50 ans de mariage. La fête s'est déroulée à leur domicile de Grand-Fond à Saint-Leu, ils étaient entourés de leur famille, de leurs amis, le maire Bruno Domen et les élus Wilfried Baptisto, Marie-Claire Lacaille et Sylvie Comorassmy sont également venus saluer le couple et partager leur bonheur. Les époux Lamoly ont quatre enfants et 6 petits-enfants. Le coup de foudre a eu lieu il a bien longtemps, où Edmond a croisé Suzie au supermarché du quartier. 50 ans plus tard ils semblent toujours amoureux comme au premier jour.

