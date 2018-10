La Ville de Saint-Leu n'a pas fini de vivre au rythme des compétitions sportives prestigieuses ! Après le Master Acro de parapente le week-end dernier, voici que se prépare la Coupe de France d'escalade de bloc au gymnase de la Chaloupe. Les férus d'escalade se retrouveront les 3 et 4 novembre 2018 dans la fraîcheur des Hauts pour cette étape de Coupe de France de bloc.

Fanny Gibert, membre de l’équipe de France sénior de bloc sera la marraine de l’événement. La championne réunionnaise qui évolue au plus haut niveau a hâte de retrouver son île : “J’ai raté 2 éditions de la Coupe de France, la dernière fois c’était en 2015 et j’avais gagné… Ca fait presque 3 ans que je ne suis pas rentrée à La Réunion. Je signe cette année ma meilleure saison, le bonheur…Je suis super heureuse de pouvoir venir cette année.” Et pour rajouter à ce bonheur, Fanny GIBERT vient de remporter en Chine, la médaille de bronze au classement général de la Coupe du Monde de bloc.

A la Chaloupe, 85 compétiteurs seront réunis pour vous offrir un vrai spectacle de performances physiques et sportives sur une structure artificielle d’escalade de niveau international !

Le samedi soir de 19h00 à 21h30, se dérouleront les finales séniors : grand show organisé à l’occasion de ce temps fort de l’escalade.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous, la Fédération Française d’Escalade, ses partenaires et la Ville de Saint-Leu vous invitent ce week-end à grimper vers la Chaloupe pour cette belle fête de l’escalade !

