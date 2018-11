Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 49 minutes

Brèdes, salades, betteraves, roquettes, fenouilles... les plantes n'ont plus de secret pour les habitants de la résidence SHLMR Portail. A Piton Saint-Leu au pied des immeubles, le jardin partagé continue de tisser sa toile, exploité et entretenu par les habitants du quartier. Les plantes aromatiques et les légumes abondent. Mardi 30 octobre ,les résidents de la SHLMR Portail se sont vu remettre un " diplôme " pour avoir suivi une session d'initiation à l'agriculture biologique dispensée par l'association Nature et Formation. Wilfried Baptisto, élu délégué à l'agriculture à Saint-Leu a remis à chaque lauréat leur attestation de formation. Fiers de recevoir leur diplôme, les résidents sont allés au-delà du projet initial de jardin partagé pour acquérir encore plus de connaissances et savoir-faire dans le domaine de l'agriculture biologique.

