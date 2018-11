Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Pour exposer au Kab'Art au Portail samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018, il fallait montrer patte créole. Comprendre être éditeur réunionnais. Un peu plus d'une quinzaine d'éditeurs ont donc exposé leurs produits profitant ainsi de l'affluence du centre commercial. Certes, tous les clients de l'enseigne et de la galerie commerciale ne sont pas tous montés au premier étage, d'autant qu'il fallait traverser l'espace culture de l'enseigne pour découvrir le Salon, mais les éditeurs ont pu tout de même rencontrer un public intéressé.

