Les 3 premiers de chaque catégorie hommes et femmes seront récompensés ainsi que les locaux (Habitants du Plate et de La Chaloupe). Les inscriptions sont toujours ouvertes. Inscriptions possibles par mail ou au 0262 54 73 45 du lundi au jeudi de 9h à 17h ou via le blog ou le Facebook de l’ADH. Il s’agit d’un parcours de 12,8 km alternant routes et sentiers. Les droits d’engagements sont fixés à 15€. Pour participer à la course, un certificat médical datant de moins d’un an est obligatoire pour les non-licenciés.

Plus d'informations sur le site de la mairie de Saint-Leu

www.ipreunion.com