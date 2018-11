Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

En novembre, la médiathèque Roger Poudroux a le plaisir d'accueillir le Théâtre des Alberts qui organise sa deuxième édition du festival "La Belle Marionnette" dans les hauts de Saint-Leu, au Plate et à La Chaloupe. Expositions et spectacles vous seront proposés. A la bibliothèque Sudel Fuma de Piton comédiens et poètes vous attendent pour des rencontres, ateliers et spectacles.

