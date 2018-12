Publié il y a 17 heures / Actualisé il y a 14 heures

Comme chaque année, la municipalité de Saint-Leu a organisé le concours Maisons et Jardins Fleuris. L'objectif de cette manifestation portée par le service environnement est d'encourager le fleurissement afin d'offrir aux habitants un cadre de vie plus agréable et ainsi contribuer à embellir leurs quartiers. Avant de délibérer, le jury a sillonné la Commune et ses beaux jardins afin de départager les participants. Composé de personnalités proches de l'environnement, le jury a donc remis les récompenses aux gagnants des 3 catégories de ce concours. Voici le palmarès :

- Dans la catégorie Jardins Créoles : 1er Prix - HOAREAU Bernard

- Dans la catégorie Jardins Paysagers : 1er Prix - DIJOUX Camille

- Dans la catégorie Balcons et Terrasses : 1er Prix - DIJOUX Elisabeth

Encore une fois, l'accent a été mis sur le développement durable et la nécessité de préserver les atouts naturels de notre belle Commune et de notre île dans son ensemble.

