À Saint-Leu, au domaine des Colimaçons, Mascarin le Jardin Botanique de la Réunion accueille les visiteurs avec un programme spécifique pour les vacances de décembre 2018 et de janvier 2019. Du mardi au jeudi de 9h à 17h, le sanctuaire des plantes endémiques propose des visites guidées, des animations, des expositions, également des ateliers pour les enfants, les adolescents et les adultes. L'occasion pour les vacanciers de se plonger dans la découverte de la biodiversité locale.

Visites guidées

Visite guidée de la Collection Réunion (environ 45 minutes)

Pour découvrir ce devait être la forêt semi-sèche des bas de l’Ouest, aujourd’hui disparue. Une mise en scène permet aux visiteurs d'imaginer la végétation des bas de l'ouest avant l'arrivée des premiers habitants il y a moins de 400 ans.

Visite guidée des collections "Verger créole" ou "Plantes lontan" (environ 45 minutes)

Le verger présente plus de 50 espèces cultivées à la Réunion. Il faut savoir que les espèces fruitières que l'on trouve sur les étales des marchés ont été introduites sur l'île. La flore indigène ne présente que trois espèces de fruits "comestibles".

La collection "plante lontan" illustra la chronologie de l'introduction des plantes ayant marqué le paysage réunionnais et l'histoire du peuplement du département.

Visites guidées du 23 décembre 2018 au 27 janvier 2019 sans supplément de prix et sans réservation (s’acquitter du tarif d’entrée au Jardin)

Animations

Cuites de plantes aromatiques - du 3 au 27 janvier 2019 les jeudis à 14h - tout public

Pour comprendre le fonctionnement de l'alambic et assister à une cuite de plantes aromatiques

Théo, Eugène et mamzel Janine à l'école des botanistes - du 23 décembre 2018 au 27 janvier 2019 - du mardi au dimanche de 9h à 17h

2 itinéraires sont proposés, le premier pour observer les curiosités des plantes pour comprendre leur fonctionnement. Le second s'organisera autour de l'histoire de la botanique à la Réunion.



Animation sans supplément de prix et sans réservation (s’acquitter du tarif d’entrée au Jardin)

Rencontre

Séductrice de Bourbon ou la coévolution plantes-insectes à La Réunion avec Nicole Crestey (environ 2h)

La Réunion n’a que trois millions d’années, tour d'horizon des arrivées, des endémiques, des indigènes et des exotiques originaires de territoires parfois éloignés des insectes et des plantes.



Uniquement le vendredi 18 janvier 2019 à 18h - Gratuit sur réservation

Expositions

Les pétrels, voyageurs de l'entre-deux mondes

Présentation du projet européen Life+ Pétrels (2014-2020) qui a pour objectif d'enrayer la disparition des deux espèces de pétrels endémiques de la Réunion : le Pétrel de Barau et le Pétrel noir de Bourbon. Exposition composée de 10 bâches dont 5 sur le Pétrel de Barau et 4 sur le Pétrel noir de Bourbon



Lo grin i koz

Plus d’une centaine d’espèces différentes de plantes présentées sous forme de fruits et graines vous attendent, identifiées sous leur nom vernaculaire ou petit nom créole.



Du 23 décembre 2018 au 27 janvier 2019 - du mardi au dimanche de 9h à 17h, expositions sans supplément de prix et sans réservation (s’acquitter du tarif d’entrée au Jardin)

Ateliers

Les ateliers de Christel



Christel propose aux enfants de regarder la nature et de la "VOIR", de l’observer, de la dessiner, de la détailler, de retenir certains détails afin de les grossir au maximum avec l’intention de les représenter.



Pour letiboudchou (de 2 ans et demie à 6 ans) - limité à 13 enfants stage de 3 jours (27,28,29 décembre) - de 9h30 à 14h30 - tarif 90€

Pour les enfants (de 6 à 13 ans) - limité à 10 enfants par session (4 sessions en janvier) - de 9h30 à 16h - tarif 135-150€



Atelier photo Marmailles



Les enfants seront amenés à réaliser des photographies à l'intérieur du jardin botanique de La Réunion.



De 6 à 14 ans (limités à 10 enfants) du 7 au 10 janvier et de 10h à 14h - tarif 125€



Stages de cirque



Les stages-vacances ont pour but de faire découvrir les arts du cirque aux enfants et de les initier aux bases de plusieurs disciplines, jonglerie, équilibre sur objet, acrobaties et expression théâtrale et clownesque. Découvrez le détail ci-dessous :





Atelier de peinture au couteau



Jean-Claude Bernard, artiste peintre, invite à découvrir une technique de peinture au couteau. Il sera abordé lors de cet atelier la construction géométrique d’un tableau abstrait.



Dimanche 13 janvier 2019 de 9h à 16h45 - Tarif 60€

Les incontournables

Au cours de leurs visites, les vacanciers seront également amenés à découvrir la flore locale, la boutique et le restaurant du jardin. Dans la boutique, des produits locaux sont en vente, comme par exemple des sirops, des mugs en céramiques ou du foie gras de canard qui vient d'une ferme de l'est de l'île. Le restaurant est à la disposition des gourmets pour faire une pause gastronomique pendant la visite.

Tarif d'entrée au jardin : plein 7 euros et réduit 5 euros

Le programme détaillé est à découvrir sur le site du département de la Réunion

jb/www.ipreunion.com