Publié il y a 14 heures / Actualisé il y a 13 heures

Georgette et Luçay Gasp ont eu un véritable coup foudre l'un pour l'autre lors... d'un mariage qui avait lieu dans leur quartier. Ils se sont mariés le 26 décembre 1968, 9 mois après leur rencontre. 50 ans plus tard ils ont célébré aujourd'hui leurs noces d'or en présence de leur famille, du maire Bruno Domen et des élus Nadine Planesse et Roland Félicité. Ils ont 6 enfants, 11 petits-enfants et 1 arrière-petit-enfant.

