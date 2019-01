Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 4 heures

Comme chaque année l'association des personnes de la troisième jeunesse L'étoile filante à organisé son repas annuel. Les 54 membres du club, leurs familles et amis se sont retrouvés au restaurant Le Bienvenue à la Chaloupe pour partager ce moment convivial. La Présidente Madame Roseline Baillif a salué l'engagement et le dynamisme des membres de l'association qui oeuvrent à l'amélioration du cadre de vie de nos ainés à travers différentes actions telle que la danse, la gym les sorties, les voyages et autres ateliers de bien être.

