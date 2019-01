Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 17 heures

Relier Saint-Leu à Cilaos en transport par câble... "plus qu'une idée, c'est un projet d'envergure régionale viable, pertinent et porteur pour Saint-Leu, Cilaos et la Réunion". Le projet lancé en 2010 a pour but de désenclaver le cirque, les hauts de Saint-Leu et offrir un transport sécurisé pour les touristes et les résidents. Les études pré-opérationnelles arrivent à terme et la Ville de Saint-Leu a souhaité partager le résultat de ces études à travers la diffusion d'une vidéo de présentation.

