Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Après avoir été élue Miss Mamie Saint-Leu il y a à peine quatre mois par les clubs de la 3ème jeunesse de la Commune, Denise Lebourg a décroché le vendredi 4 janvier au Tampon dans le cadre des festivités de Miel Vert le titre de Miss Mamie Réunion. Face à 10 autres candidates, la représentante de Saint-Leu a reçu des mains du Maire du Tampon l'écharpe tant convoitée sous les applaudissements de la foule et des nombreux saint-leusiens qui s'étaient déplacés. " Un grand bravo et une grande fierté " ont lancé ses proches et amis accompagnés par Marie-Claire Lacaille l'Adjointe au Maire déléguée à la 3ème jeunesse.

Après avoir été élue Miss Mamie Saint-Leu il y a à peine quatre mois par les clubs de la 3ème jeunesse de la Commune, Denise Lebourg a décroché le vendredi 4 janvier au Tampon dans le cadre des festivités de Miel Vert le titre de Miss Mamie Réunion. Face à 10 autres candidates, la représentante de Saint-Leu a reçu des mains du Maire du Tampon l'écharpe tant convoitée sous les applaudissements de la foule et des nombreux saint-leusiens qui s'étaient déplacés. " Un grand bravo et une grande fierté " ont lancé ses proches et amis accompagnés par Marie-Claire Lacaille l'Adjointe au Maire déléguée à la 3ème jeunesse.