Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Le lundi 14 janvier 2019, le maire bruno Domen, le président du CREO Patrick Fabre, le directeur du magasin Pascal Huck et Monsieur Mohamed Youssouf ont inauguré l'espace bio le Naturalia. Avec une surface de 600m2 ce magasin est situé dans la zone artisanale de Portail. Il s'agit selon le directeur du magasin le plus grand espace bio de l'enseigne Naturalia. La marque fête d'ailleurs ses 45 ans cette année. Le magasin accueille d'ores et déjà les visiteurs.

