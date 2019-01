Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 25 minutes

C'est un projet qui traîne dans les cartons de la municipalité de Saint-Leu depuis 2010. Relier deux pôles très touristiques de l'île, Saint-Leu et Cilaos par un téléphérique. Une alternative écologique au tout-auto qui gangrène l'île. D'un point de vue touristique, ce téléphérique serait une vitrine, l'outil idéal qui permettrait de parcourir quelques-uns des plus beaux panoramas de La Réunion confortablement installé dans une cabine. Et côté logistique, la route aux 400 virages et ses caprices ne serait plus un problème. Pour finir, les hauts de Saint-Leu et le cirque de Cilaos pourraient s'ouvrir encore un peu plus au tourisme. Présenté comme cela, le projet fait rêver. Pourtant, il n'en est qu'au stade de l'étude de faisabilité et stagne depuis toutes ces années. La raison : le manque de financements.

