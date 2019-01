Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Le Maire de Saint-Leu a tenu a félicité les Miss Saint-Leu qui représentent la commune dans les différentes manifestations, à commencer par Miss Mamie Saint-Leu sacrée Miss Mamie Réunion à Miel Vert le 4 janvier dernier qui cet après midi aux côtés de ses deux dauphines Mesdames Indiana et Carabin met en l'R Saint-Leu. Denise Lebourg, Miss Mamie Réunion, a félicité le Maire et les services du CCAS qui avaient organisé en fin d'année dernière pour la première fois ce concours à Saint-Leu. Bruno Domen a également félicité Miss Saint-Leu, Marjorie Lenclume accompagnée pour l'occasion de sa 2ème dauphine, Emma Boyer, en souhaitant qu'elle puisse participer et représenter la Ville tout au long de l'année dans les différentes manifestations tout en ne négligeant pas ses études. Les miss ont reçu un présent avant de poser aux côtés de l'ensemble des élus pour la photo de groupe.

