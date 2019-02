Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Ça y est, les administrés de la ville de Saint-Leu pourront faire entendre leur voix au plus haut sommet de l'État. Des cahiers de doléances ont été mis à leur disposition à l'Hôtel de ville et dans les mairies annexes de Piton, La Chaloupe et du Plate. Ces cahiers de doléances sont accessibles aux horaires d'ouverture des bureaux. Les citoyens ont jusqu'au 15 mars pour apporter leur contribution au grand débat national. Les cahiers de doléances seront ensuite transmis à l'État.

