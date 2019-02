Publié il y a 8 minutes / Actualisé le Vendredi 08 Février à 15H46

La Ville de Saint-Leu vous invite à fêter la nouvelle année du Cochon le dimanche 17 février 2019 de 8h à 18h30 dans le parc du 20 Décembre et sur le parvis de l'Hôtel de ville.Le Maire de Saint-Leu et son Conseil municipal adressent leurs meilleurs voeux à l'ensemble de la communauté chinoise. Venez assister et participer aux animations organisées par l'association Culturelle Laleu Chinoise dès 8h00 ; de la distribution de soupe jusqu'au spectacle de la troupe acrobatique chinoise Henan. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

